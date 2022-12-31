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Haberler Balıkesir Yılbaşı öncesi on binlercesi ele geçirildi!

Yılbaşı öncesi on binlercesi ele geçirildi!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün ticareti yaptığından şüphelenilen 2 kişinin adresine operasyon düzenlendi. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 55.000 adet dolu makaron ele geçirilirken, şüpheliler yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İHA

31.12.2022, 16:32

Yılbaşı öncesi on binlercesi ele geçirildi!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonda 55.000 adet dolu makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, Gönen ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 55.000 adet dolu makaron ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanıp haklarında adli işlemler başlatıldı.

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