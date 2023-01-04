Balıkesir'e "huzur" geldi! 25 gözaltı!

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 40 bin 240 adet dolu makaron, 2 adet elektronik sigara ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.