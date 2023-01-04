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Haberler Balıkesir Balıkesir'e "huzur" geldi! 25 gözaltı!

Balıkesir'e "huzur" geldi! 25 gözaltı!

Balıkesir'de genel asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla birçok ilçede yürütülen "Huzur" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden, adli makamlara sevk edilen 12 kişi tutuklandı.

İHA

04.01.2023, 09:21

Balıkesir'de asayiş ve KOM şube polislerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’e huzur geldi! 25 gözaltı!

Yapılan aramalarda ateşli silah, mermi ve çok miktarda da dolu makaron ele geçirildi.

Balıkesir’e huzur geldi! 25 gözaltı!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’e huzur geldi! 25 gözaltı!

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 40 bin 240 adet dolu makaron, 2 adet elektronik sigara ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

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