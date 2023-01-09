Tedavisi süren 800 bağımlı vatandaştan 54’ü iş sahibi oldu

Balıkesir'de yürütülen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi bağımlı bireylerin normal hayata uyumunda yeni bir kapı açıyor. Bu kapsamda, tedavisi devam eden 800 bağımlı vatandaştan 54'ü iş sahibi oldu. Bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sıkı takip edilmesiyle mücadelede örnek oluşturan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak öncülük ediyor.



"ELLERİNDEN TUTACAĞIZ"

Bağımlı bireylerin uyuşturucuyu bırakmaları ve hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini amaçlayan projeye başvuran yaklaşık 800 kişiden tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden 19 kişi iş sahibi oldu. İşkur'un Toplum Yararına Programı dahilinde de toplam 54 kişinin iş hayatına adaptasyonları sağlandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, meslek edindirme kurslarıyla da kalıcı istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Projede görevli personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Vali Şıldak, 2023 yılında da aynı özen ve heyecanla devam edecek projeyle hayatlarına yeni bir kapı açmasını bekleyen daha çok kişinin elinden tutulması gerektiğini söyledi.



■ SUAT SALGIN

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