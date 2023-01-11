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Haberler Balıkesir Balıkesir polisinden "Huzur" operasyonu! 111 tutuklanma!

Balıkesir polisinden "Huzur" operasyonu! 111 tutuklanma!

Balıkesir'de genel güvenliğin ve asayişin sağlanması amacıyla son 1 haftada birçok ilçede Huzur operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 302 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 111 şahıs tutuklandı.

İHA

11.01.2023, 10:05

Balıkesir'de Asayiş ve Narkotik Şube polis ekiplerinin son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 302 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 111 şahıs tutuklandı.

Balıkesir polisinden Huzur operasyonu! 111 tutuklanma!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları Huzur operasyonlarında 302 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 111 şahıs tutuklandı.

Balıkesir polisinden Huzur operasyonu! 111 tutuklanma!

Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca, 205 fişek, 36 adet ruhsatsız tüfek ve 62 adet kartuş, 21 adet kurusıkı tabanca ve 29 fişek, 243 adet sentetik ecza hap, 240 gram metamfetamin, 132 gram bonzai, 83 gram esrar, 11 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ve 25 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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