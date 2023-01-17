Korkuluk kazası

Birçok gazetede görev aldıktan sonra İstanbul'dan ayrılarak Balıkesir Ayvalık'a yerleşen 60 yaşındaki usta gazeteci Hilmi Şahin, evinin ikinci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Şahin dün gözyaşları arasında Ayvalık'ta toprağa verildi. Olay, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İskele Mevkii Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. Gazeteci Hilmi Şahin, geçen Cumartesi öğle saatlerinde Altınova'daki yazlık evinin ikinci katına halatla karyola başlığını çekmek istedi.

Şahin, korkuluğun kırılmasıyla taş zemine sırt üstü düştü. Hayat arkadaşı Necla Şahin'in gözleri önünde meydana gelen kaza sonrasında yaralanan usta gazeteci Hilmi Şahin, kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen savcı tarafından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Şahin'in cenazesi, dün Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristanı'nda toprağa verildi.

YARDIMSEVERLİGİ İLE TANINIYORDU

ANKARA Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu olan Hilmi Şahin, 20 Şubat 1962 Antakya doğumluydu. Gazetecilik mesleğine Cumhuriyet Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başlayan Şahin, daha sonra muhabirliğe Yeni Gündem Dergisi'nde devam etti. İstanbul'a gelerek Sabah Gazetesi spor servisinde, Taraftar Gazetesi'nde ve Takvim Spor'da çalıştı. Hilmi Şahin, Habertürk Gazetesi kurulurken spor servisinde editör olarak mesleğe devam etti. Gazetenin kapanmasının ardından kısa süre Habertürk TV'de de görev yaptı. Hilmi Şahin, İstanbul'dan ayrılarak Ayvalık'a yerleşmişti. Yakın çevresi ve kendisini tanıyanlar tarafından çok sevilen Şahin, yardımsever kişiliği ile tanınıyordu.

Basın dünyasında Hilmi Şahin'in çalıştığı kurumun işçi çıkaracağını duyduğu an "Evli ve çocuklu arkadaşlarım yerine beni çıkarın" diyerek kendini feda ettiği biliniyor.

SUAT SALGIN