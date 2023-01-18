Kılıçdaroğlu’nun mitinginde konuşan çiftçiler AK Parti’ye geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de geçtiğimiz yıl temmuz ayında düzenlediği Milletin Sesi mitingine katılan ve binlerce CHP'liye hitap eden Esma Ay, eşi Gürdal Ay ile birlikte AK Parti'ye katıldı. AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan, Balya Göloba'da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma ve Gürdal Ay çiftine partilerinin rozetini taktı.

AK Parti'ye geçen çiftçi Esma Ay ile eşi Gürdal Ay'a parti rozetlerini İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan taktı.

'SÖZLERİNİ TUTMADILAR'

CHP mitinginde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP'li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, "Ben sadece derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar. Bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım'a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de makina falan istemiyorum dedim. Bana sadece fırının tuğlasını çimentosunu alın, gerisini yaparız dedim. Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik, iki seneden beri yapmadılar. Sözlerini tutmadılar" diye konuştu.

Eşi ile birlikte AK Parti'ye üye olan Gürdal Ay da, "O günkü mitingde Ensar Aytekin diye bir milletvekili var. Bunlar eşime söz vermiş. Ama maalesef aynı Kılıçdaroğlu gibi verdikleri sözde durmadılar. Gerçek bu. Bu saatten sonra da inşallah AK Parti saflarında yürümeye devam edeceğim. Ben yıllarca CHP'ye oy vermiş bir insanım. Ama hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Verdikleri sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötü. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda daha sonra tekrar arayacağım diye mesaj gönderiyorlar. Yani bize cevap dahi vermediler" ifadelerini kullandı.

'HEP MİZANSEN YAPIYORLAR'

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan CHP'nin algı siyaseti yaptığını söyledi. Çalışkan, "Kılıçdaroğlu'nun Esma Ablamıza bazı şeyleri söyletmesi ilçemizde ve Balıkesir yerelinde büyük bir algıya sebebiyet verdi. Ardından Esma Hanım ve Gürdal Bey CHP'nin yalanla algıyla yürüdüğünü gördükleri için AK Parti ailemize geçti" dedi. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran da Altılı Masa'nın hep mizansen yaptığını belirterek, "Yönetim kurulu üyeleri esnafmış gibi davranıp hükümeti, ülkemizi eleştiren tiyatrolar sergilendi. Türk milleti gereken cevabı seçimde verecektir" diye konuştu.

"İNŞALLAH DİĞER CHP'LİLER DE ANLAR"

EŞİYLE birlikte AK Parti'ye katılan Gürdal Ay, bütün CHP'lilere de seslendi. Ay, "Ben eski CHP'li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP'yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu. Arayıp bir kere bile teşekkür etmediler. Yani ahde vefaları hiç yok" diye konuştu.

SUAT SALGIN