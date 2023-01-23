Bu sefer doktor doktoru dövdü! Hasta uyanmadı diye hastanelik ettiler!

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor A.G.Ş, İ.Ş. ve U.M. hasta geç uyandı diye anestezi doktoru Dr. Muhammet Ali Ertan saldırdı. Saat 12.ile 13.00 arasında ameliyathanenin havalandırma dairesinde meydana geldi. Hastanın geç uyanmasına kızan 3 doktor A.G.Ş, İ.Ş. ve U.M. anestezi doktoru Muhammet Ali Ertan ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya düştü. 3 doktor Muhammet Ali Ertan'a yumruklar ile saldırdı. Niye uğradığını şaşıran Dr. Ertan kanlar içinde yere yığıldı.