Darbedilen asistan: Beni kanlar içinde bırakıp gittiler

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, doktorlar arasında çıkan kavgada darbedilen anestezi asistanı Muhammed Ali Ertan, ameliyattan çıkan hastanın çabuk uyandırılması için kendisine baskı yaptığını ileri sürdüğü Dr. İsmail Ş. ile tartıştıklarını söyledi. Ertan, "Konuşacağını söyleyerek beni havalandırma boşluğuna çağırdı. Burada Genel Cerrahi Servisi'nde görevli doktorlar Azad Gazi Ş. ve Uğur M. ile birlikte bana yumruklarla saldırdı. Beni kanlar içinde orada bırakıp, gittiler. Üçünden de şikayetçiyim" dedi.

■ SUAT SALGIN