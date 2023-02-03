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Haberler Balıkesir Ayvalık açıklarında 28 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 28 göçmen kurtarıldı

3.2.2023

Ayvalık açıklarında 28 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik harekete geçerek Ege Denizi'nde kaderlerine terk edilmiş durumdaki 28 göçmeni kurtardı. Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği bildirilen göçmenler, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu. Göçmenler ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

SUAT SALGIN

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