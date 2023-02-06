Balıkesirliler kan bağışına koştu

Türk Kızılayı Balıkesir Kan Alım Merkezi'nde deprem bölgesinde yaşanacak kan ihtiyacı için vatandaşalar uzun kuyruklar oluşturdu. Kan bağışına olan ilgi sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kan bağışı sırasını bekleyen vatandaşlara hizmet binasını açtı. Vatandaşlar kar yağışı altında kan merkezi yerine Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bekledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kan bağışı sırası bekleyen vatandaşlara sıcak çay ve çikolata ikramında bulundu.





BALIKESİRLİLER HERKESİ KAN BAĞIŞINA ÇAĞIRDI

Deprem bölgesine gönderilmek üzere kan bağışında bulunan Ali Gıcır, "Üzgünüz, Türk milleti olarak ağlıyoruz. Çünkü çok büyük bir şey atlatıyoruz, atlatacağız da. Burada görüldüğü gibi Türk milleti gerçekten de fedakar, bunu burada gördüm. Bu açıdan mutlu ve gururluyum. Kanımız son damlasına kadar helal olsun Türk milleti için. Dualarımız her zaman onlarla birlikte. Maddi ve manevi olarak onlarla beraberiz. Geçmişte olduğu gibi Türk milleti bu badireyi de el birliğiyle atlatacaktır. Depremzede kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Unutmasınlar ki bizler her zaman buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.





Kan bağışında bulunan Haydar Aslanbay da, "Burada isimlerin pek önemi yok. Birlik ve beraberlik en önemli şey. Biz de elimizden geldiğince oradaki depremzedelere kan vererek, yardımlar yaparak hep beraber bu badireyi atlatmak için beraber bir şekilde el birliğiyle gitmeye çalışıyoruz. Allah herkese bir şekilde yardım etmeyi nasip etsin. Orada depremzedelere de en hızlı şekilde acil şifalar diliyorum" dedi. Kan bağışı sırası bekleyen Nurten Korkmaz ise, "Ben kan bağışı için buraya geldim. Ufak da olsa bir faydam olursa ne mutlu bana. Allah hepsinin yardımcısı olsun, inşallah hepsi kurtulur ve bir daha da böyle bir şey yaşamayız" ifadelerini kullandı.

Kan bağışı sırası bekleyen bir başka vatandaş olan Sinan Baysal, "Gençlerimize, yaralılarımıza, hastalarımıza, çocuklarımızın Allah yardımcısı olsun. Belki faydası olur diyerekten kan bağışı gereğini duydum. Herkesin de bunu yapmasını istiyorum. Hiç üşenmeyin kan bağışlamayanların da kan bağışlamasını isteriz. Herkesin yüreği paramparça üzüldük" diye konuştu.