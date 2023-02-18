Başkan Ergin’den dayanışma çağrısı

Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bölgeden gelip ilçeye yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal market oluşturduklarını söyledi. Depremzede misafirlerin tüm giyim ihtiyaçlarının burada karşılandığını ve ayrıca yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Ergin, "Yetişkin, çocuk ve bebekler için kullanılmamış paketli, iç çamaşırı, mont, ayakkabı ve tüm kıyafet desteklerini İsmet İnönü Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde kurulan sosyal marketten bugüne kadar çok sayıda depremzede yararlandı" dedi.

SUAT SALGIN