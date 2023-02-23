Yavru Akdeniz foku yolunu şaşırdı! Ayvalık sokaklarındaki gezintisi işte böyle görüntülendi!

BESLENMEK İÇİN DOLAŞIM ALANINA GENİŞLETİR

Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nadir deniz memelisi sadece denizde yaşamaz. Biyolojileri gereği yavrulamak, yavrularını büyütmek, uyumak ve saklanmak için kıyının kara kısmını da kullanır. Akdeniz fokunun özellikle beslenmek için kayalık sahillerin dışına çıkarak dolaşım alanını genişlettiği, kumluk, çakıllık kıyılar, nehir ağızları veya balıkçı barınakları içlerine de uğradığı bilinmektedir."