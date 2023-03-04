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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Balıkesir'de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ve otobüs çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Batuhan K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

04.03.2023, 11:10

Balıkesir’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Baran K.(19) yönetimindeki 10 AGG 079 plakalı otomobil ile İdapark Kavşağında Batuhan K. (22) yönetimindeki 10 LK 422 plakalı motosiklet çarpıştı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan K. yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

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