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Haberler Balıkesir Balıkesir'de olaylı gece! Alacak-verecek kavgasında kan aktı

Balıkesir'de olaylı gece! Alacak-verecek kavgasında kan aktı

Balıkesir'de iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile av tüfeğiyle ateş edildi. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

04.03.2023, 09:05

Balıkesir’de olaylı gece! Alacak-verecek kavgasında kan aktı

Balıkesir'de kentin merkezi yerlerinden Toplu Taşıma Merkezi önünde Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşler ile T.K arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çevrede yoğun kalabalığın olduğu sırada yaşanan olayı vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi.

Tartışmanın büyümesi ile Y.C.T., av tüfeğiyle T.K'ya ateş etti. Kavgada T.K. yara almazken, bu sırada bölgede bulunan M.Ö, E.Ç, Y.Ç, E.K. ve Ş.Ç. isimli vatandaşlar tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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