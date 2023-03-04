Fatma Nine tarlalarını depremzedelere bağışladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Aslandede kırsal mahallesinde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Karateke, depremzede vatandaşlara yardım için tarlalarını satıp Hatay'da yapılacak Sındırgı Mahallesi için konteyner aldı. Çocukları olmayan, eşini de 3 yıl önce kaybeden Fatma nine, "Devlet zaten bana veriyor, o yetiyor Allah'a şükür. Tarlalar boş duracağına, devlete, millete yarasın" dedi.

1969 büyük Sındırgı depreminde aynı zorlukları yaşadığını evlere giremeyip çadırlarda kaldıklarını belirten Fatma Karateke, "1969 depremini gördüm yerler yarıldı. Çatılar birbirine çatıştı. Biz nasıl çile çektiysek, onlar da öyle çekiyorlar" diye konuştu. Karateke'nin de köylüsü olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı halkı ile gurur duyduğunu belirterek, "Kimi umre parasını, kimi arabasını, kimisi yüzüğünü, küpesini verdi. Bu devlet bu milletle beraber asla yıkılmaz" diye konuştu.

SUAT SALGIN