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Haberler Balıkesir Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

7.3.2023

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

BALIKESİR'DEN Manisa istikametine ilerleyen Yaşar Akdağ yönetimindeki kamyona, aynı yönde seyreden Bekir Şevik idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilde bulunan Hatice Taş (49) ile Hasibe Şevik'in (37) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yine otomobilde bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Şevik de yaralandı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

SUAT SALGIN

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