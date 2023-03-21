Balıkesir merkezli dolandırıcılara yönelik operasyonda 103 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 21 ilde yabancı uyruklu kişileri arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 Amerikan doları dolandıran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak ülkelerinde yaşayan yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak hesaplarına döviz cinsinden para göndermelerini sağlayan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Örgüt Faaliyetleri" çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 400 müştekiden 691 işlemde toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 Amerikan doları para temin ettikleri anlaşıldı. Balıkesir ve 21 farklı ilde ikamet eden 116 şüpheli hakkında verilen arama, el koyma ve gözaltı kararlarının ardından 103 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin halen başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada ayrıca müştekilerin bulundukları ülkelerin adli mercilerinden adli yardım talep edildiği ifade edildi.

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