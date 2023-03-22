Midilli Adası’na yüzmeye çalışıyordu

Ayvacık açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yüzerek geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında yüzen birini tespit etti. "TCSG-6" ve "KB-4304" botlarıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan İran uyruklu göçmeni bota alıp karaya çıkardı. Yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.



ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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