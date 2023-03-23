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Haberler Balıkesir Erdek’te işler çok ‘Karışık’

Erdek’te işler çok ‘Karışık’

23.3.2023

Erdek’te işler çok ‘Karışık’

BALIKESİR'DE CHP'li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. İki saldırgan gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, iddiaya göre, kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. adlı şahıslarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. ve K.K, yanlarında bulunan bıçakla Karışık'a saldırdı. Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Devlet Hastanesi'ne, oradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SUAT SALGIN

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