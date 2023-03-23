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Haberler Balıkesir Sınır aşan dolandırıcılar

Sınır aşan dolandırıcılar

Balıkesir merkezli 21 ilde, yabancı uyruklu yüzlerce vatandaşı yaklaşık 1 milyon Euro dolandıran şebekeye şafak baskını düzenlendi. Tespit edilen 116 şüpheliden 103’ü gözaltına alındı.

23.3.2023

Sınır aşan dolandırıcılar
Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu 400 kişi telefonla dolandırıldı. Mağdurlar, Türkiye'den arandıkları bilgisi üzerine şikayetçi oldu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' kapsamında teknik takip ile sürdürülen soruşturmada 116 şüpheli tespit edildi.

TELEFONLA DÖVİZ İSTEDİLER
Şüphelilerin, mağdurları telefonla arayıp kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle hesaplarına döviz cinsinden para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. 400 kişinin 691 işlemde toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 dolar dolandırdıkları belirlendi. Balıkesir merkezli 21 ilde başlatılan operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edildi. 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
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