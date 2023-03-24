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Haberler Balıkesir İki gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni gölette bulundu

İki gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni gölette bulundu

Balıkesir'in Balya ilçesinde iki gündür yakınlarının haber alamadığı 47 yaşındaki Adem Pamukoğlu'nun cesedi gölette bulundu. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

AA

24.03.2023, 08:33

İki gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni gölette bulundu

Hacıhüseyin Mahallesi'nde hayvancılık yapan Adem Pamukoğlu'dan (47) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Hayvan sayasında yapılan kontrollerde bulunamayan Pamukoğlu, 3 Jandarma Asayiş Timi ve vatandaşlar tarafından Hacıhüseyin Sulama Göleti çevresinde arandı.

Gölette, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yapılan aramalar sonucunda Pamukoğlu'nun cesedi bulundu.

İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Pamukoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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