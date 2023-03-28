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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kaçak silah imalatına jandarma baskını

Balıkesir'de kaçak silah imalatına jandarma baskını

Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak silah imalatı yapan adrese operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

İHA

28.03.2023, 14:39 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023, 14:39

Balıkesir’de kaçak silah imalatına jandarma baskını

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Avcılar Mahallesi'nde şüpheli E.B.'nin ruhsatsız silah imal ederek sattığı öğrenildi. E.B.'nin evine adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında jandarma timlerince operasyon düzenlendi.



Operasyon sonrasında yapılan aramalarda; 6 tabanca, bu silahlara ait 100 mermi ve 15 şarjör, tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 mekanizma, taşlama aleti, 1 mengene ile 15 muhtelif silah parçası ele geçirildi. Şüpheli E.B. gözaltına alınırken, bulunan malzemelere de el konuldu. E.B.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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