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Haberler Balıkesir Soba Patladı! Balıkesir'de ortalık savaş alanına döndü

Soba Patladı! Balıkesir'de ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde soba patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Hasanbey kırsal mahallesindeki patlama sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

İHA

31.03.2023, 19:21

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey kırsal mahallesinde soba patlaması sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

Soba Patladı! Balıkesir’de ortalık savaş alanına döndü

Gönen ilçesine bağlı Hasanbey kırsal mahallesinde Ahmet Kemal Canbaş'a ait olduğu öğrenilen müstakil evde oturma odasında ki soba patladı.

Soba Patladı! Balıkesir’de ortalık savaş alanına döndü

Patlama sonucunda evde yangın çıktı.

Soba Patladı! Balıkesir’de ortalık savaş alanına döndü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı.

Soba Patladı! Balıkesir’de ortalık savaş alanına döndü

Sobanın patlama anında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlemiş oldu.

Soba Patladı! Balıkesir’de ortalık savaş alanına döndü

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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