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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

Balıkesir'de 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

DHA

11.04.2023, 16:49

Balıkesir’de 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 8 insan kaçakçısının Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla göçmen götürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 9'u kadın, 7'si çocuk, 33 kaçak göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Operasyonda ayrıca tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi. Kaçak göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.

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