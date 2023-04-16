Ak Parti Balıkesir adayları seçimlere hazır

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili listesinde yer alan adayların tanıtımını yaptı. Cuma Namazı sonrasında Tarihi Zağnos Paşa Camisinden Şeyhlütfullah Camisi'ne kadar yürüyüş yapan partililer ve milletvekili adayları 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Balıkesirlilerden destek istedi. İl Başkanı Ekrem Başaran yaptığı konuşmada, "Seçimin artık son düzlüğüne girdik. Adaylarımız sizlerin destekleriyle, haktan, hakikatten yana olan Cumhurbaşkanımızla yol yürüyecek. Rabbim kendilerini muvaffak etsin" diye konuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Hepimize çok vazife düşüyor. Adaylarımız Ankara'da Balıkesir'i temsil edecek arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların sonunda AK Parti Balıkesir Milletvekili Aday Listesinde bulunan İsmail Ok, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Pakize Mutlu Aydemir, Mehmet Aydemir, Ahmet Gür, Eşref Uslu ve Fatih Güngör kendilerini tanıtıp AK Parti'nin vaatleri hakkında bilgiler verdi.



SUAT SALGIN

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