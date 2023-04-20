  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de jandarma ve polisten bayram hazırlığı: Yakalanan 175 kişiden 68'i tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ve polisten bayram hazırlığı: Yakalanan 175 kişiden 68'i tutuklandı

Balıkesir'de Ramazan Bayramı öncesi il genelinde jandarma ve polis ekipleri tarafından huzur operasyonları yapıldı. Operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 175 kişiden 68'i tutuklandı.

İHA

20.04.2023, 12:15

Balıkesir’de jandarma ve polisten bayram hazırlığı: Yakalanan 175 kişiden 68’i tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla , Altıeylül, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 175 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 68 şahıs tutuklandı.



Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve 128 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 345 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 335 adet sentetik uyuşturucu hap, 62 gram metamfetamin, 390 gram kubar esrar, 192 gram kokain, 142 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 5 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 9 adet kazı malzemesi ve suçtan elde edilen 500 TL ele geçirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA