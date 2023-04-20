Balıkesir’de jandarma ve polisten bayram hazırlığı: Yakalanan 175 kişiden 68’i tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla , Altıeylül, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 175 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 68 şahıs tutuklandı.







Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve 128 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 345 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 335 adet sentetik uyuşturucu hap, 62 gram metamfetamin, 390 gram kubar esrar, 192 gram kokain, 142 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 5 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 9 adet kazı malzemesi ve suçtan elde edilen 500 TL ele geçirildi.