Balıkesir’de dere taştı, sele kapılan otomobil sürüklendi

Bigadiç'te akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Ayıboğan deresi taştı. Sele kapılan bir otomobil sürüklenerek, ticari bir araca çarptı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri su tahliyesi çalışmalarında bulundu.

VALİ ŞILDAK İNCELEMEDE BULUNDU

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, selin ardından Bigadiç ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Akşam saatlerinde Bigadiç ilçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik. Bigadiç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.