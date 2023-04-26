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Haberler Balıkesir Balıkesir'de ilginç olay! Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendisi de kaza yaptı

Balıkesir'de ilginç olay! Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendisi de kaza yaptı

Balıkesir Edremit'te bir kazada yaralanan 2 kişiyi aracıyla hastaneye götürmek isteyen sürücü kandan etkilenerek fenalaştı ardından karşı şeride geçerek gelen araca çarptı. Olay sonucu trafik levhasını söken otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

İHA

26.04.2023, 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023, 16:09

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece yarısı Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde ilginç iki kaza yaşandı.

Balıkesir’de ilginç olay! Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendisi de kaza yaptı

Yaşanan bir trafik kazasında yaralanan 2 kişiyi yardım amaçlı hastaneye götürmek için aracına alan Tarık E., 10 KH 987 plakalı otomobille seyir halindeyken kandan etkilenerek fenalaşması üzerine, karşı şeritten gelen Mustafa Ç. idaresindeki otomobile hafif şekilde çarptı, ardından trafik levhasını söktükten sonra kaldırıma çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.

Balıkesir’de ilginç olay! Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendisi de kaza yaptı

Ana arterdeki trafiğin durmasına neden olan kazaya, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Balıkesir’de ilginç olay! Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendisi de kaza yaptı

Diğer kazanın yaralıları, itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Balıkesir’de ilginç olay! Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendisi de kaza yaptı

Fenalaşan sürücüye ve 2 yaralıya da sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıkesir’de ilginç olay! Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendisi de kaza yaptı

Otomobil içinde uzun süre kendine gelemeyen sürücünün, alkollü olduğu ileri sürüldü. Şaşkınlık veren kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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