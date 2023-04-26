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Haberler Balıkesir Pişkin işgalci kanun tanımıyor

Pişkin işgalci kanun tanımıyor

Nurten Salan, “Evimin girişini molozlarla kapattı. Şu anda beni ölümle tehdit ediyor” dedi.

26.4.2023

Gazete

Pişkin işgalci kanun tanımıyor

Geçtiğimiz hafta 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Cunda Adasında, 1. derecede sit alanındaki 750 metrekarelik arsayı işgal eden adam, ev yaptığı alanda yasa dışı kazı yapıyor. Antik sit bölgesi olan alanı resmi kurumların tüm uyarıları ve yaptırımlarına rağmen kazmaktan vazgeçmeyen Süleyman Şanlıer, bununla da yetinmeyip aralarında husumet oluşan komşusunun tapulu arazinin giriş noktasını da toprak ve molozlarla kapatarak ailenin kendi arsalarına geçmesini de engelledi.

İşgal ettiği alana, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl kesilen ecrimisil cezasını, yıllık kira olarak gören Süleyman Şanlıer, hem arsayı işgal ettirmeyi sürdürdü, hem de tarihin izlerini taşıyan bölgede kaçak kazılarına da devam ediyor.

"VAZGEÇMEYECEĞİM"
Sit alanındaki ev ile arsayı işgal ettiği için her yıl devlete 24 bin lira ecrimisil ödediğini belirten Şanlıer ise, "Parasını veriyorum, kullanacağım. Kazmaktan vazgeçmeyeceğim. İsterseler içeri atsınlar" dedi.

SUAT SALGIN

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