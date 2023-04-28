  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir AK Parti'nin Balıkesir adayları çıkarma yaptı

AK Parti'nin Balıkesir adayları çıkarma yaptı

28.4.2023

Gazete

AK Parti’nin Balıkesir adayları çıkarma yaptı

AK PARTİ'NİN Balıkesir milletvekili 9 adayı Edremit'e çıkarma yaptı. AK Parti Balıkesir Milletvekili 1. Sıra Adayı İsmail Ok, 2. Sıra Milletvekili Adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 3. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, 4. Sıra Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan, 5. Sıra Milletvekili Adayı Pakize Mutlu Aydemir, 6. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Aydemir, 7. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Gür, 8. Sıra Milletvekili Adayı Eşref Uslu, 9. Sıra Milletvekili Adayı Fatih Güngör, Erdemit'i karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti. İlçe pazar yerinde milletvekili adaylarından İsmail Ok'a vatandaşlar, geçtiğimiz sene sonunda yaşadığı sağlık sorununu sorarken çok üzüldüklerini ifade ederek, "FETÖ'ye karşı yanındayız" dedi.

SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA