AK Parti’nin Balıkesir adayları çıkarma yaptı

AK PARTİ'NİN Balıkesir milletvekili 9 adayı Edremit'e çıkarma yaptı. AK Parti Balıkesir Milletvekili 1. Sıra Adayı İsmail Ok, 2. Sıra Milletvekili Adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 3. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, 4. Sıra Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan, 5. Sıra Milletvekili Adayı Pakize Mutlu Aydemir, 6. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Aydemir, 7. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Gür, 8. Sıra Milletvekili Adayı Eşref Uslu, 9. Sıra Milletvekili Adayı Fatih Güngör, Erdemit'i karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti. İlçe pazar yerinde milletvekili adaylarından İsmail Ok'a vatandaşlar, geçtiğimiz sene sonunda yaşadığı sağlık sorununu sorarken çok üzüldüklerini ifade ederek, "FETÖ'ye karşı yanındayız" dedi.

SUAT SALGIN