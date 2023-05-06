İzmir yolunda can pazarı

Bursa'dan İzmir'e üniversite tanıtım etkinlikleri için gelen lise son sınıf öğrencilerinin bulunduğu otobüs, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kaza, Bursa-Balıkesir kara yolunun Susurluk mevkisindeki outlet mağazaları önünde meydana geldi. Veli Korkut idaresindeki 16 BT 011 plakalı otobüs, aynı yöne giden Selman Eraslan'ın kullandığı 34 EEU 656 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Korkut, ağır şekilde göğsünden yaralandı. 31 öğrenci ve bir görevlinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek kazaya ilişkin polis ve jandarma yetkililerinden bilgi aldı.

DİREKSİYONDA UYUMUŞ

Otobüsteki yolcuların, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencileri olduğu ve Ege Üniversitesi ile bazı üniversitelerin tanıtım etkinliklere katılmak için İzmir'e hareket eden öğrenci grubu olduğu öğrenildi. Kazanın, otobüsün sürücüsü Veli Korkut'un direksiyonda uykuya dalması sonucu yaşandığı ihtimali değerlendiriliyor.

FATİH ŞENDİL