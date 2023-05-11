Baba yüreğiyle alevlerin arasına daldı ama...

Balıkesir'in Havran ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki evde yangın çıktı. Yangında evden eşi ile birlikte çıkan baba daha sonra kızını kurtarmak için yanan eve tekrar girdi. 61 yaşındaki baba ve 16 yaşındaki kızı hayatlarını kaybetti. Hamambaşı Meydanı'nda bulunan bir evde gece saatlerde yangın çıktı. Özdemir ailesinin 3 ferdinin yaşadığı ev kısa sürede duman içinde kaldı.

Yangını fark eden baba Mustafa Özdemir (61) hızlı bir şekilde eşi Nurten Özdemir (57) ile birlikte yanan evden çıkmayı başardı. Kızının kurtarmak için tekrar eve giren Mustafa Özdemir ve yangından çıkamayan kızı Sude Nur Özdemir'den (16) bir süre haber alınamadı.

ELEKTRİKLİ SOBADAN

Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan eve giren ve yangına müdahale eden ekipler baba kızın cansız bedenlerine ulaştı.

Mustafa Özdemir'in ilçede sevilen bir ensaf olduğu öğrenilirken, baba kızın ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

ANNE TEDAVİ ALTINDA

HAVRAN Kaymakamı Enver Özderin, yangının ilk belirlemelere göre ısınmak için açık bırakılan elektrikli sobadan çıktığını ifade etti. Yangında dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir ise hastanede tedavi altına alındı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Havran'a getirilen baba ve kızının cenazeleri hayatlarını kaybettikleri evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra Havran Yeni Cami'ye getirildi.

İkindi namazı sonrasında yoğun katılım nedeniyle baba Mustafa Özdemir ve Sude Nur Özdemir'in cenaze namazları caddede hazırlanan yerde kılındı. Mustafa ve Sude Nur Özdemir'in uğurlamak için binlerce kişi cenaze namazına katıldı. Cenazeler daha sonra Havran Şehir Kabristan'ında yan yana toprağa verildi.

SUAT SALGIN