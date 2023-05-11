Yazın 2 milyon nüfusu buluyor! Edremit’te trafiği rahatlatan yapılar

Yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridi, doğası ve mavi bayraklı plajları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin tatil yapmak için Akçay, Altınoluk, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesini tercih etmesi üzerine 170 bin kış nüfuslu ilçenin yaz nüfusu yaklaşık 2 milyona çıkıyor. Yüzde 100 doluluğa ulaşan Edremit Körfezi'ndeki turizm tesisleri ve yazlıkçılarında Körfez'e gelmesi nedeniyle araç trafiği durma noktasına geliyor. Körfez Bölgesi'nde araç trafiğini sorun olmaktan çıkarmak için bir biri ardına projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Orta Harmanlar Yolu, Zeytinli Kavşağı ve Ülkü Yolu'nun ardından da şimdi de Akçay Mahallesi'nin içerisine transit giriş sağlanması için Akçay Kavşağı'nda düzenleme çalışması başlattı.