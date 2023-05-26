Kuzenler cinayetinde 2’şer kez müebbet kararı

Balıkesir'de 17 yıl önce bir menfezde ölü olarak bulunan kuzenlerin cinayet davasında bir kez daha müebbet hapis kararı çıktı. Kamuoyunda 'kuzen cinayeti' olarak bilenen 10 yaşlarındaki Büşra ve Tuğçe adlı kuzenlerin öldürüldüğü olayda şüpheliler Ayhan Yakar ve ağabeyi Seyhan Yakar 2'şer kez müebbet hapis cezası aldı.

11 YIL SONRA GÖZALTI

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kuzenler Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ı öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Ayhan Yakar (43) ile ağabeyi Seyhan Yakar (45) hakkında karar çıktı. Yakar kardeşler için ilk kararda olduğu gibi 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; ardından iyi hal indirimi uygulanıp, bu cezaları 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca zaman aşımının artmasıyla 'birden fazla kişi ile çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı 6 yıl 8'er ay ceza verildi. Avukat İbrahim Erenci, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

2006 yılında yaşanan korkunç olay sonrası çocuklardan alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, çifte cinayetin şüphelisi olarak 11,5 yıl sonra, Seyhan Yakar ile Ayhan Yakar'ı gözaltına aldı. Yakar kardeşler hakkında 'Kasten öldürme', 'Birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Cinsel istismar' suçlarından dava açıldı.

6 ayrı adli tıp kurumu tarafından görüşler mahkeme dosyasına girdi. 22 Nisan 2022'deki karar duruşmasında sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler 2'şer kez müebbet cezasına çarptırıldı. Ayrıca zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesi hükmedildi. Karara, savcılık ve avukatlar tarafından itiraz edildi. Bursa i 1'inci Ceza Dairesi, Türkiye çapında genetik biliminde uzman olan 5 kişilik yeni heyet tarafından dosyanın incelenmesine hükmetti.

HEYET RAPOR HAZIRLADI

İstinaf mahkemesi kararı üzerine yeni heyet görevlendirildi. 6 farklı adli tıp kurumu ve bilirkişi görüşlerini değerlendiren heyet raporunu Nisan ayında mahkemeye sundu. Raporda, "Sadece erkeklerde bulunan ve soyağacındaki tüm erkek bireylerde aynı olan Y-STR analizinin uyumlu olması nedeni ile Ayhan ve Seyhan Yakar'a ait DNA olduğuna dair güçlü kanıt olarak düşünülmeli" denildi. Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın ailelerinin

avukatı İbrahim Erenci, "Mahkeme ikinci kez karar verdi, değişen bir şey olmadı. Tabii istinaf edeceğiz tekrar. Çocuk katili olduğu konusunda heyet hemfikir, ancak 'Takdiri indirim uyguluyoruz' dediler. Vahşice işlenmiş bir cinayette indirim uygulanmasını

yadırgadığımızı söyledim" dedi.

SUAT SALGIN