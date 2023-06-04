  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kontrolsüz yola çıkan otomobil 1 can aldı

Kontrolsüz yola çıkan otomobil 1 can aldı

SUAT SALGIN

4.6.2023

Gazete

Kontrolsüz yola çıkan otomobil 1 can aldı
BALIKESİR'DE meydana gelen kazada Adil Çakır idaresindeki 17 SS 191 plakalı otomobil, Balıkesir- İvrindi karayolunun Soğanbükü mevkisinde kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki 34 CUG 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa K. kontrolündeki araç şarampole devrildi. Kazada Adil Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü Mustafa K. ile aynı araçtaki Alican E, Melike A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çakır'ın cenazesi hastane morguna gönderildi
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA