Kontrolsüz yola çıkan otomobil 1 can aldı

BALIKESİR'DE meydana gelen kazada Adil Çakır idaresindeki 17 SS 191 plakalı otomobil, Balıkesir- İvrindi karayolunun Soğanbükü mevkisinde kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki 34 CUG 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa K. kontrolündeki araç şarampole devrildi. Kazada Adil Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü Mustafa K. ile aynı araçtaki Alican E, Melike A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çakır'ın cenazesi hastane morguna gönderildi

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