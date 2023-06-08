Kestikleri ağaçların yerine heykel diktiler!

Heykel 'hizmetleri' ile yerel yönetim tarihine damga vuran CHP'li belediyeler, Cumhuriyet'in 100. yılında da dolu dizgin. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine bütçeyi heykel ve heykeltraşlara aktaran CHP'li belediyelerde son proje Edremit Belediye'sinden.

CHP'li Edremit Belediyesi, "ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda" diyerek meydana Sarıkız heykeli yaptırdı. Hayata geçirilen proje belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

'İKİNCİSİNE GEREK YOKTU'

Paylaşımda, "Sarıkız Meydanı'nda mahalle sakinlerimiz ve esnafımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında gün içerisinde meydana adını veren efsanelere konu olmuş Sarıkız'ın heykelinin montajı ekiplerimizce yapıldı" ifadeleri kullanıldı. Meydan düzenlemesi sonrasında bölgedeki ağaçların kesildiğini söyleyen semt sakinleri, ilçeye ikinci sarıkız heykelinin dikilmesinden dolayı tepkili. İlçenin birçok yerinde hizmetlerin eksik yapıldığından şikayet eden vatandaşlar, belediyenin sosyal medyadaki paylaşımının altına yazdıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

CHP ZİHNİYETİ HİZMET = HEYKEL

- serdarakinci46: Durmak yok heykele devam. - ozgunegecaglar: Ağaçlar kanatlanıp uçtu mu? Yolları zaten yapmıyosunuz bari ağaçları sökmeseydiniz. - mcakir171: Sarıkız heykeli bir tane vardı, ikincisine gerek yoktu. Ağaçları kesip heykel yapmak aklı olmayanların yapacağı iş aferin size. - dygersan: Belediyecilik heykel yapmak mı? - izcirukiye: Tek bildiğiniz heykel yapmak zaten. Bu konuda heykeliniz dikilecek kadar başarılısınız - ermankersu: Klasik CHP zihniyeti hizmet=heykel - farukcetinkaya94: Heykel belediyesi deyince akla CHP belediyeleri geliyor. Biraz millete hizmet edin. Sokaklar caddeler çöplük içinde, yollar berbat. - umrankircali48: Her yer beton oldu, yeşili ortadan kaldırdınız, kim niye meydan düzenlemesi ister hangi esnaf, bir tane ağaç gölgesi kalmamış, hiç güzel olmamış.