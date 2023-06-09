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Haberler Balıkesir Küçük kız ve köpeği ölümden kıl payı kurtuldu! Balıkesir'deki o anlar kamerada

Küçük kız ve köpeği ölümden kıl payı kurtuldu! Balıkesir'deki o anlar kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı traktör bir iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinin önünde oynayan 4 yaşındaki çocuk ve köpeği iş yerine giren traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA

09.06.2023, 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 10:34

Küçük kız ve köpeği ölümden kıl payı kurtuldu! Balıkesir’deki o anlar kamerada

Edremit'in Güre Mahallesi üzerinde İzmir Çanakkale yolu üzerinde makas atarak yolda ilerleyen bir otomobil önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör bir iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Leyla Yıldırım ve köpeği traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada minik Leyla, anne ve babasının son andaki müdahalesiyle yara almadan kurtuldu. Küçük çocuk ve ailesi, kaza sonrasında büyük bir şok yaşadılar.



Kazadan kurtulan küçük çocuğun dedesi Yılmaz Yıldırım, o anları şöyle anlattı:
"Burası E 87 karayolu, burada ne zaman ne olacağı belli değil. Bir traktörlü arkadaşımız 10 kilometre hızla giderken arkasından bir otomobil makas atarken traktöre vurdu. Traktör sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedip direkt dükkanın içine girdi. Çocuk traktörü görünce annesinin yanına kaçıyor. Annesi ve oğlum çocuğu içeri alıyor. Kurtulması anlık bir olay. Saniyeler ile değil saliseler ile kurtuldu torunum."

Yılmaz Yıldırım ayrıca, otomobil sürücüsünün alkollü olduğunu söyleyerek, kaza sonrası tavırları ile kendilerini üzdüğünü ifade etti.

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