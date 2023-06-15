Günübirlik kiralık evlere denetim

AYVALIK'TA, günübirlik kiraya verilen evlere ruhsat başvurusu yapılması sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden rapor alma zorunluluğu da istenen belgeler arasında yer alıyor. İtfaiye Müdürlüğü'nden, zemin ve birinci katların haricindeki dairelere, yangın merdiveni gerektiği için itfaiye raporu alınması zorunluluğu bulunduğu öğrenildi. İtfaiye raporu alındığı takdirde, Ayvalık Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü vatandaşlara ruhsat vermek konusunda gerekli tüm desteği sağlıyor. Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Vergi Dairesi'nin başlattığı denetimler nedeniyle vatandaşların bir an önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yangın raporu alması gerekiyor.

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