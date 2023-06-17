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Haberler Balıkesir Bu otomobilden sağ çıktılar!

Bu otomobilden sağ çıktılar!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan sürücü F.Ö. ve yolcu A.C. otomobil içinde sıkıştı. Yaralılari itfaiyenin zamanla yarışı sayesinde bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılarak kurtarıldı.

İHA

17.06.2023, 17:29

Bu otomobilden sağ çıktılar!

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi 3003 sokak üzerinde F.Ö. yönetimindeki 10 AIC 412 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan Ö.O yönetimdeki TIR'ın 41 AAY 793 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan sürücü F.Ö. ve yolcu A.C. otomobil içinde sıkıştı.

Kaza ihbarının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Yaralılar daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 yaralı Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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