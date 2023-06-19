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Haberler Balıkesir Balıkesir'de aranan 93 kişi tutuklandı

Balıkesir'de aranan 93 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 207 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 93 şahıs tutuklandı. Uygulamalara 199 personel katıldı.

İHA

19.06.2023, 19:16

Balıkesir’de aranan 93 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 199 personelle yapılan ve genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda bin 578 şahıs sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 207 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 93 şahıs tutuklandı. 226 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenmiş bir iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten idari işlem yapılırken, trafik ekipleri 836 aracı denetlemiş, 66 araç sürücüsüne toplam 180 bin 240 TL idari para cezası uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve 176 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek ve 20 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 8,16 gram metamfetamin maddesi ve 28 adet sentetik ecza hapı elde edilerek adli işlem yapıldı.

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