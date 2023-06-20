Balıkesir’de küfür cinayeti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hüseyin Furkan E. (22), çıkan küfürlü tartışmada teyzesinin eşi Şükrü Bayraktar'ı (50) başına pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Hüseyin Furkan E. jandarma tarafından yakalandı. Olay, Sarıkız Mahallesi Dallas mevkinde, önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Furkan E. ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen eniştesi Şükrü Bayraktar yolda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Küfürlü tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Hüseyin Furkan E., otomobilinden aldığı pompalı tüfeği, Bayraktar'a doğrultup ateşledi. Başından vurulan Bayraktar, kanlar içinde yere yığıldı. Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Hüseyin Furkan E. ise jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

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