Balıkesir sahillerinde ücretsiz internet

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi sahillerde tatil yapan vatandaşlar için ücretsiz internet hizmetini devreye aldı. Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ören sahilindeki Wifi hizmetini sürdürürken, baz istasyonlarını da güçlendirdi. Teknik ekipler Ören Meydanındaki vericileri yenilerken, sahillerdeki tüm vericilerin yenileceği açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sahillerdeki internet vericilerini yeniliyor. Sahillerde internet kullanımının her yıl katlandığını anlatan ekipler, çalışmanın Ören'in yanı sıra Sarımsaklı, Zeytini Turban, Akçay ve Altınoluk sahillerinde de yapılacağını söyledi. Çalışmanın devam ettiğini anlatan Özcan Köroğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti