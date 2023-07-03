Balıkesir’de Mavi Bayrak sevinci

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yıl 5 olan mavi bayrak sayısı 7'ye çıkarken, mavi bayrakların göndere çekilmesi nedeniyle tören yapıldı. Öğretmenevleri Plajında düzenlenen törende mavi bayrak göndere çekilirken, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İleri Koordinatörü Doğan Karataş, Balıkesir'de 36 olan mavi bayrak sayısının 50'ye çıktığını anlattı. Törene, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcıları ve TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ile bazı daire müdürleri katıldı.

50'YE ÇIKTI, REKOR KIRILDI

TÖRENDE bir konuşma yapan Doğan Karataş, Balıkesir'in de 36 olan mavi bayrağı 50'ye çıkararak rekor kırdığını anlattı. Karataş. Balıkesir'in Antalya, Muğla ve İzmir'den sonra 4'ncü sırada yer aldığını söyledi. Yapılan konuşmaların arından mavi bayrak göndere çekilirken, Doğan Karataş, Başkan Ali Kemal Deveciler'e bir tablo hediye etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, "İnşallah, bir daha ki sezonda sayıyı 10'a çıkarmayı düşünüyoruz. Denizin temiz tutulması, plajların temiz olması ve temizlik açısından ne kadar fazla mavi bayrak olursa o kadar iyi olur" dedi.