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Haberler Balıkesir Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

AA
Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Mehmet G. idaresindeki 34 NYB 96 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi Yeniköy mevkisinde, Onur B. yönetimindeki 33 AGD 757 plakalı otomobille çarpıştı.

Ardından Onur B'nin aracı bariyerlere çarparak alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kazada, sürücü Onur B. ve araçtaki Sümeyra K. ile diğer otomobilde bulunan Özge S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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