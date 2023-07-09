Su kuyularında izleri arandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 22'nci günde de devam etti. AFAD'a bağlı Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi ve UMKE ekipleri tarafından dere yatakları ve 10 açık su kuyusunda yapılan arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Kırsal alanda, arama çalışmaları genişletilerek sürüyor. Kayıp olan Korhan Berzeg'in geçen hafta Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarı, yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı.Arama çalışmaları sürerken, Berzeg'in Amerika'da ve İngiltere'de yaşayan kızlarının yurt dışına döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi.