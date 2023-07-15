  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Avşa Adası'nda otluk arazideki yangın kontrol altına alındı

Avşa Adası'nda otluk arazideki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda otluk arazide henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

DHA
Avşa Adası’nda otluk arazideki yangın kontrol altına alındı

Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda, Çiftlik mevkinde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan 2 helikopter, 2 planör uçak, karadan ise 1 arazöz, 2 vidanjör ,3 itfaiye aracı ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA