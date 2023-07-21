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Haberler Balıkesir Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık'ta görüntülendi

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık'ta görüntülendi

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan "Argiope Lobata" örümceği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görüntülendi. Örümceğin insan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu da öğrenildi.

İHA
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta görüntülendi

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi, Engürü Sitesi'nde görünen Argiope Lobata örümceğini fark eden İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker hemen cep telefonuyla ilginç canlıyı fotoğrafladı. Fotoğraflanan örümceğin bir eşek arısını kıskacının arasına alıp, zehriyle öldürdüğü gözlendi.

Çektiği fotoğrafı üniversitedeki öğretmenlerine gönderip, bilgi alan ve bununla da yetinmeyip internet üzerinden örümceğin fotoğrafını eşleştiren Zeynep Diker, canlının son derece zehirli olduğunu öğrendikten sonra epey korktuğunu söyledi.

İlginç örümceğin eşinin de yakınlarda olabileceğini ve hatta yavrularının da çevrede bulunabileceğini kaydeden Diker, bu yüzden de Engürü Sitesi sakinleriyle, siteye gelip-giden misafirlerin bu örümceğe karşı son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ÇOK ZEHİRLİ BİR TÜR

Farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu; örümceğin taşıdığı zehirin, insan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, ölümcül zehrin tıp dünyasında ise 'nörodejeneratif' hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi.

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