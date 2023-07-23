Argiope Lobata, Ayvalık’ta görüldü

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde; dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında olan ve kendi eşlerini yemeleriyle tanınan "Argiope Lobata" örümceği görüntülendi.

DİKKAT EDİLMELİ

AYVALIK'IN Sahilkent Mahallesi, Engürü Sitesi'nde görünen örümceği fark eden İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker hemen cep telefonuyla fotoğrafladı. Örümceğin bir eşek arısını kıskacının arasına alıp, zehriyle öldürdüğü gözlendi.

Çektiği fotoğrafı öğretmenlerine gönderen ve internet üzerinden örümceğin fotoğrafını eşleştiren Zeynep Diker, canlının son derece zehirli olduğunu öğrendikten sonra çok korktuğunu söyledi.

Örümceğin eşinin ve yavrularının çevrede olabileceğini belirten Diker, siteye gelenlerin bu örümceğe karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan örümceğin taşıdığı zehrin, insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürdüğü, kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve ölümcül zehrin tıp dünyasında ise 'nörodejeneratif' hastalığının tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.