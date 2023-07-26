Balıkesir’de son 74 yıldaki en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Balıkesir il merkezinde hava sıcaklığı saat 16.00 itibarıyla 43,6 santigrat derece ölçüldü.

Bu veriye göre, en yüksek sıcaklığın 25 Temmuz 2007 tarihinde 43,2 derece olarak kaydedildiği Balıkesir il merkezinde ölçüm yapılan 74 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Balıkesir'in ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Termometreler, Kepsut'ta 44,2, Manyas'ta 44,4, Gönen'de 44, Susurluk'ta 43,9, Sındırgı'da 43,6, Bandırma'da 43,1, Bigadiç'te 42,6, İvrindi'de 41,4, Savaştepe'de 41,2, Edremit'te 40,9, Havran'da 40,8, Gömeç'te 40,8, Burhaniye'de 40,8, Ayvalık'ta 40,7, Dursunbey'de 39,7, Erdek'te 42,3 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklığın kaydedildiği il merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Dışarı çıkmak durumunda kalanlardan bazıları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.