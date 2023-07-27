Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gümeli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00'de çıkan yangına ilk müdahale havadan 10 dakika içerisinde yapıldı. Daha sonra bölgeye 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi. Ekipler yangını müdahale çalışmalarına başlarken çevre illerden de yangın söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.