  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki ormanda sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlere 6 helikopter, 4 uçak havadan müdahale ederken arazözler ve ekipler de karadan müdahale ediyor.

İHA
Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gümeli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00'de çıkan yangına ilk müdahale havadan 10 dakika içerisinde yapıldı. Daha sonra bölgeye 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi. Ekipler yangını müdahale çalışmalarına başlarken çevre illerden de yangın söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA